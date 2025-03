Palermo-Brescia, Dionisi pensa a Le Douaron dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo allo stadio “Renzo Barbera” e ospita il Brescia, a partire dalle ore 15.00, nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero sono alla ricerca di continuità, di prestazioni e di risultati, come già successo più volte in questa stagione. Servirà uscire il carattere una volta e per tutte in vista di questo rush finale di stagione che la squadra di Dionisi si appresta ad affrontare.

La compagine del capoluogo siciliano è reduce dal successo per 3-0 ottenuto contro il Cosenza. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte è il bottino nelle ultime cinque gare del Palermo. La squadra rosanero arriva al match contro i lombardi da tre risultati utili consecutivi. L’obiettivo dei siciliani resta quello di rientrare nella zona playoff della classifica, essendo al nono posto a quota 35 punti.

Nel match precedente a quello odierno, il Brescia non è andato oltre lo 0-0 contro il Sudtirol. Le Rondinelle guidate da Rolando Maran hanno totalizzato, come i rosa, una vittoria, due pareggi e due sconfitte negli ultimi cinque incontri. Attualmente si trovano a quota 30 punti in graduatoria al dodicesimo posto. La partita dell’andata, giocata lo scorso 16 agosto e valida come prima giornata della Serie B 24/25, terminò 1-0 in favore del Brescia grazie al gol al 90’ di Adorni.

Palermo-Brescia: le probabili formazioni

Mister Dionisi mantiene il 3-4-2-1 e ritrova Ceccaroni e Diakité in difesa, pur perdendo Brunori per squalifica. Blin ritrova il suo posto in mediana accanto a Ranocchia, ma occhio a Gomes che scalpita. Alle spalle di Pohjanpalo, invece, dovrebbe trovare posto Le Douaron vicino a Verre.

Rolando Maran, invece, schiera i suoi con il 4-3-3, con l’ex rosa Corrado pronto a subentrare a partita in corso. Verreth in cabina di regia dovrebbe essere affiancato da Bjarnason e Bisoli. In avanti, invece, il tridente offensivo potrà contare su Nuamah, Moncini e D’Andrea.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Ranocchia, Lund; Le Douaron, Verre; Pohjanpalo.

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow; Bjarnason, Verreth, Bisoli; Nuamah, Moncini, D’Andrea.