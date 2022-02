Palermo, Brunori: “Dobbiamo lavorare, playoff sono lotteria”

"Quando ho tirato ho visto la porta vuota. Non posso in una circostanza del genere buttare la palla fuori come chiedevano"

PALERMO – “Credo che la determinazione ci sia, c’è da lavorare per arrivare alla fine del campionato nella posizione migliore nei playoff”. Matteo Bruno, attaccante del Palermo, intervenuto dopo il ko per 4-1 del rosanero allo Zaccheria contro il Foggia, ha espresso il suo rammarico per la sconfitta e ha ammesso che la squadra deve lavorare sodo per riuscire a proseguire la stagione nel migliore dei modi.

“Durante la settimana però c’è da migliorare – ha aggiunto Brunori -. I playoff sono una lotteria ma dobbiamo piazzarci nel miglior modo possibile per aver più possibilità. Bisogna darci dentro. Detto ciò la partita è finita malamente, perché il 4–1 è pesante e non lo meritavamo. Potevamo fare due gol e evitarla ma ormai è andata”.

L’ex attaccante della Juventus U23 ha realizzato l’unica rete del Palermo nella gara contro i Satanelli ed è stato uno dei pochi a salvarsi: “Sono contento del gol. Quando ho tirato ho visto la porta vuota. Non posso in una circostanza del genere buttare la palla fuori come chiedevano. Spiace sicuramente per il portiere ma si poteva fermare nel rilancio. Io non l’ho visto”.

Infine, sulla lettura a questo tipo di sconfitta, Brunori ha concluso: “C’è qualche problema che bisogna risolvere perché per ambire ad arrivare più in alto possibile queste cose non possono accadere, Ma noi abbiamo tutti voglia di arrivare al massimo perché siamo ragazzi ambiziosi. Dispiace soprattutto per i tifosi: è una sconfitta che fa male”.