Palermo, Brunori premiato dalla Città di Assisi

"Sportivi Eccellenti" e "Premio Assisi Sport" per aver trascinato il club rosanero in Serie B

In occasione della seconda edizione di “Sportivi Eccellenti Città di Assisi” e del primo “Premio Assisi Sport”, era presente anche il centravanti e capitano del Palermo Matteo Brunori. Il bomber rosanero, dopo il primo anno di vita vissuto in Brasile (è nato a Macaé), si è trasferito proprio nella cittadina umbra dai nonni materni. Per questo motivo e per aver trascinato il club di viale del Fante in Serie B “a suon di gol”, Brunori ha ricevuto i due riconoscimenti dalla redazione di “Assisi Sport”. In alto la foto scattata insieme ad Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter che ha ricevuto il premio alla carriera.