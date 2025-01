Buche in viale Regione, tre incidenti in poche ore: un ferito e danni alle auto

I soccorsi in due diversi tratti della circonvallazione

PALERMO – Buche e avvallamenti continuano a provocare incidenti in viale Regione Siciliana. Tre, quelli avvenuti nel giro di poche ore sulla circonvallazione, dove un uomo è anche rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Si tratta di G.M, 53 anni, che si trovava in sella di un ciclomotore Kymco.

I soccorsi

Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 gennaio, stava percorrendo il tratto della circonvallazione che conduce a Villabate, sulla parallela dell’autostrada A/19, ma ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La ruota anteriore dello scooter è infatti finita in una buca profonda e lui è stato sbalzato dalla sella. E’ finito violentemente sull’asfalto, riportando diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. Poco dopo, intorno alle 19.30, ad avere la peggio è stato un automobilista. Era alla guida di una Citroen DS 3: all’altezza di via San Ciro è uscito di strada per la presenza di un’altra grossa buca sul manto stradale. In questo caso non si sono registrati feriti, ma il mezzo ha riportato pesanti danni.

Danni alle auto

Proprio come la Ford Fiesta guidata da un altro palermitano, rimasta gravemente danneggiata sullo stesso punto intorno alle 21. Anche in questo caso è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale. Episodi che confermano la pericolosità di molti tratti della circonvallazione di Palermo, dove lo scorso maggio un uomo ha perso la vita proprio in seguito a una voragine sull’asfalto.

Gli incidenti mortali

Samuele Fuschi, 38 anni e padre di quattro figli, viaggiava in direzione dell’ex rotonda di via Oreto: stava andando al lavoro quando ha perso il controllo dello scooter. A settembre un altro incidente che si è poi rivelato mortale: Salvatore Cracolici, 65 anni, è caduto dalla sua bicicletta in via Rosario Nicoletti. Una delle ruote è finita in una buca e lui ha riportato ferite gravissime. E’ morto dopo un mese di agonia in ospedale.