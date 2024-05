Incidente mortale in viale Regione Siciliana: il ricordo di Samuele VIDEO

La vittima, Samuele Fuschi

Il cordoglio degli amici

“Ma come si fa a morire per una buca maledetta, mi dispiace davvero tanto e condoglianze alla famiglia di Samuele Fuschi”, scrivono gli amici della vittima dell’incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo.

Sui social c’è chi anticipa l’esito dei rilievi della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. Più che una buca è una voragine quella che si aperta sull’asfalto.

Le bacheche si riempiono di frasi in ricordo del quarantenne deceduto e di cordoglio: “Una persona che aveva una vita davanti, mi associo al dolore della famiglia condoglianze”.

Fuschi, 39 anni, era sposato e aveva quattro figli. In viale Regione Siciliana è subito corso il suocero: “Lascia quattro figli, una bambina che ancora allatta. Mia figlia è una ragazzina. Mio genero faceva dei piccoli lavori, prendeva il sussidio ma non ci poteva arrivare e si dava da fare per venti, trenta euro al giorno”.