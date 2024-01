Trasportato a Villa Sofia

PALERMO- Un operaio è caduto da un’impalcatura al terzo piano durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo in via cardinale Alessandro Lualdi, a Palermo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Sono intervenuti i tecnici dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.