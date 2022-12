Palermo-Cagliari 0-0: la diretta del Derby delle Isole LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e i rossoblu

2' DI LETTURA

PALERMO – Allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano scendono in campo Palermo e Cagliari in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il club sardo, reduce dalla vittoria di misura contro il Perugia, arriva in Sicilia in cerca di continuità di risultati. Prima del successo casalingo della sfida precedente, infatti, la squadra di Fabio Liverani aveva ottenuto i tre punti l’ultima volta il 15 ottobre.

Il Palermo di Eugenio Corini, invece, è reduce da tre risultati utili consecutivi, anche se l’ultima vittoria tra le mura amiche risale al 5 novembre in occasione della sfida contro il Parma. Le due compagini sono distanti soltanto due punti l’una dall’altra ed entrambe puntano ad allontanarsi dalle zone basse della graduatoria del campionato cadetto.

L’allenatore dei rosanero ha deciso di schierare i suoi optando ancora per il 3-5-2. Davanti a Pigliacelli ritrova spazio da titolare Mateju, che va in campo insieme a Nedelcearu e Bettella. Torna in cabina di regia dal primo minuto Leo Stulac, affiancato da Segre e Gomes. Sulle corsie laterali, invece, agiranno Sala e Valente. Coppia d’attacco con capitan Brunori e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 18.45. Le squadre entrano sul terreno di gioco e dopo i soliti saluti di rito viene rispettato un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic. A seguire il primo pallone del match viene affidato alla squadra ospite che attacca da destra verso sinistra. Il direttore di gara fischia e inizia l’incontro. Dopo i primi istanti di gioco il Cagliari si rende pericoloso con un colpo di testa di Pavoletti in area rosanero al minuto numero 9, la sfera però finisce alta. Gli ospiti gestiscono bene la sfera palla al piede, cercando di superare le linee del Palermo per andare in gol. Al 18′ Nandez tenta la conclusione dal limite dell’area, la palla sfiora la traversa. Quattro minuti dopo ci prova da posizione simile anche Pavoletti, senza centrare la porta.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 30 Valente, 37 Mateju, 48 Bettella. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 7 Floriano, 14 Broh, 15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 34 Devetak. Allenatore: Corini.



CAGLIARI: 1 Radunovic, 8 Nandez, 9 Lapadula, 15 Altare, 24 Capradossi, 25 Falco, 28 Zappa, 29 Makoumbou, 30 Pavoletti (cap.), 33 Obert, 39 Kourfalidis. A disposizione: 12 Lolic, 18 Aresti, 3 Goldaniga, 4 Dossena, 10 Viola, 16 Carboni, 19 Millico, 20 Pereiro, 21 Cavuoti, 23 Lella, 34 Zallu, 77 Luvumbo. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Costanzo – Passeri. IV uomo: Santoro. VAR: Marini. AVAR: Fiore.

MARCATORI:

NOTE: