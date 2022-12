Palermo-Cagliari, le probabili formazioni: nuova chance per Stulac

Le possibili scelte di Corini e Liverani per la sfida valida per la diciottesima giornata di Serie B

PALERMO – Al “Renzo Barbera” per regalare ai tifosi l’ultima gioia casalinga del 2022. A due giornate dal termine del girone d’andata, il Palermo nel pomeriggio di domenica 18 dicembre scenderà in campo tra le mura amiche per sfidare il Cagliari di un altro grande ex ovvero Fabio Liverani.

La compagine rosanero, reduce da tre risultati utili consecutivi, punta a ritrovare il successo dopo i due pareggi di fila contro Como e SPAL. I sardi, inizialmente additati tra i favoriti per la promozione dopo la retrocessione della passata stagione, hanno finora deluso le aspettative e incontrato grosse difficoltà che li hanno tenuti fuori dalle zone di alta classifica.

Il tecnico dei rosa Eugenio Corini, per la sfida del “Barbera valida per la diciottesima giornata di Serie B, sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 visto contro la SPAL, confermando la quasi totalità degli undici scesi in campo a Ferrara. Davanti a Pigliacelli Mateju dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto insieme a Nedelcearu e Marconi, occhio però a Bettella che dopo il recupero in extremis dai fastidi fisici insidia sia il ceco che l’ex Monza per una maglia da titolare.

A centrocampo nuova chance, dopo il rientro in campo contro la SPAL, per Leo Stulac. In conferenza stampa Corini ha confermato che il regista sloveno partirà nuovamente dall’inizio, insieme a lui a completare la linea mediana gli inamovibili Gomes e Segre con Valente e Sala ad agire sugli esterni. In attacco confermata la coppia Di Mariano-Brunori, con l’italo-brasiliano fresco di convocazione per lo stage della Nazionale italiana a Coverciano.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-CAGLIARI

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Stulac, Gomes, Sala; Brunori, Di Mariano.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Capradossi, Obert, Carboni; Nandez, Viola, Makoumbou; Falco; Lapadula, Pavoletti.