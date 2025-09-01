 Palermo, tre calciatori rosanero convocati in nazionale
Palermo, tre calciatori rosanero convocati in nazionale

Per i prossimi impegni internazionali
CALCIO - SERIE B
di
Sono tre i calciatori rosanero convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime settimane. I giocatori del Palermo che partiranno sono Salim Diakité, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo.

Questo il riepilogo delle gare.

Diakité:

  • Mali-Comore (04.09.25, Berkane) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;
  • Ghana-Mali (08.09.25, Akkra) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Joronen:

  • Norvegia-Finlandia (04.09.25, Oslo) – Gara amichevole;
  • Polonia-Finlandia (07.09.25, Chorzow) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Pohjanpalo:

  • Norvegia-Finlandia (04.09.25, Oslo) – Gara amichevole;
  • Polonia-Finlandia (07.09.25, Chorzow) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.
