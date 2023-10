Palermo, tre calciatori rosanero convocati dalle rispettive nazionali

Sosta in Serie B

Al termine del weekend 7-8 ottobre, il campionato di Serie B si fermerà per la sosta delle nazionali. Il Palermo tornerà in campo, allo stadio “Renzo Barbera”, il 23 ottobre contro lo Spezia. Anche tra le fila della compagine siciliana alcuni giocatori saranno impegnati per rappresentare il loro paese.

Sono tre i calciatori rosanero convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime due settimane: Sebastiano Desplanches, Kristoffer Lund ed Aljosa Vasic.

Questo il riepilogo delle gare che vedrà impegnati i ragazzi guidati da Corini:

• Desplanches: Italia U21-Italia U18 (12.10.23 Tirrenia) – gara amichevole

Italia U21-Norvegia U21 (17.10.23 Bolzano) – UEFA Euro U21

• Lund: USA-Germania (14.10.23 Hartford, CT) – gara amichevole

USA-Ghana (17.10.23 Nashville, TN) – gara amichevole

• Vasic: Inghilterra U21-Serbia U21 (12.10.23 Nottingham) – UEFA Euro U21

Irlanda del Nord U21-Serbia U21 (16.10.23 Belfast) – UEFA Euro U21