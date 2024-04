Palermo, Mignani ragiona sul modulo: a Torretta si lavora sulla tattica

Il tecnico dei rosanero prepara la prossima trasferta contro il Cosenza

PALERMO – La settimana che ha portato al cambio di allenatore sulla panchina del Palermo si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro la Sampdoria e con l’inaugurazione del centro sportivo rosanero di Torretta. Prima della sfida contro i blucerchiati, la nuova guida tecnica dei siciliani aveva avuto a disposizione una sola seduta di allenamento e una di rifinitura per preparare la difficile gara tra le mura amiche del “Renzo Barbera” contro la squadra di Andrea Pirlo.

Concluso il weekend che ha sancito un nuovo inizio in casa Palermo, mister Michele Mignani si è subito proiettato ai giorni di preparazione in vista della prossima trasferta contro il Cosenza. Brunori e compagni arriveranno al match contro i calabresi con una settimana di lavoro completa alle spalle, durante la quale hanno potuto conoscere meglio i dettami tattici e le idee del loro nuovo allenatore. Una settimana intensa per la squadra rosanero che sarà utile anche allo stesso tecnico ex Bari per conoscere più da vicino la rosa a sua disposizione.

Le idee di Mignani

Con il pochissimo tempo avuto prima della gara contro la compagine guidata da Andrea Pirlo, Mignani ha optato per un 3-5-2 con alcune sorprese nella formazione titolare. La più rilevante, sicuramente, era quella di Di Francesco schierato come mezzala, complici anche alcune assenze nel centrocampo dei rosanero. In vista della gara contro il Cosenza, però, l’allenatore del Palermo perde Di Mariano e Lucioni per squalifica, pur recuperando proprio Gomes e Coulibaly in seguito al turno di stop assegnato dal giudice sportivo. Resta in dubbio il recupero di Vasic (edema osseo al terzo ed al quarto metatarso del piede destro), mentre è confermata ancora l’assenza di Ranocchia per infortunio (lesione al bicipite femorale della coscia destra).

Ed ecco, dunque, che si potrebbe materializzare nuovamente l’ipotesi di schierare una difesa a tre. Con gli allenamenti svolti nella prima parte di questa settimana, che si sono basati su “lavoro tattico sulla fase di possesso, di non possesso e sulla linea difensiva”, potrebbe essere una chance che Mignani terrà in considerazione. Un modulo (il 3-5-2) che limato e perfezionato potrebbe portare a un rush finale di Serie B in crescendo per i rosanero, seppur non sia mai stato utilizzato nella carriera dell’allenatore di Genova. L’altra carta che Mignani potrebbe scoprire, però, potrebbe essere proprio il ritorno alla difesa a quattro (le sue squadre hanno quasi sempre giocato con il 4-3-1-2). Valutazioni in corso, dunque, in vista degli ultimi allenamenti della settimana e della rifinitura prematch: il Palermo scende in campo sabato 13 aprile allo stadio “Gigi Marulla” di Cosenza, calcio d’inizio alle ore 16.15.