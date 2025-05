Palermo: Graves al PEC Zwolle, Audero saluta e ringrazia i rosanero

Il portiere: "È stato un piacere, arrivederci!"

Iniziano i primi movimenti in casa Palermo al termine della stagione di Serie B 2024-2025. Dopo la conclusione deludente del campionato della squadra guidata da Alessio Dionisi, il club del capoluogo siciliano sta avviando un percorso di ristrutturazione sportiva per puntare alla promozione in Serie A già dal prossimo anno.

Il primo movimento ufficiale riguarda il difensore danese Simon Graves Jensen. “Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Simon Graves al PEC Zwolle, che ha esercitato il diritto di opzione. A Simon i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito ufficiale del club di viale del Fante.

Intanto, anche Emil Audero ha salutato Palermo affidando le sue parole al proprio profilo su Instagram: “Grazie Palermo, a prescindere dall’esito finale. Sono stati mesi intensi che hanno arricchito il mio bagaglio personale e professionale dove ho avuto la fortuna di conoscere persone di cuore rendendo tutto più semplice. È stato un piacere, Arrivederci!”, scrive il portiere.