Palermo, il “Barbera” ospita i trofei del Manchester City: tifosi in visita VIDEO

Ecco la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club

PALERMO – I cinque trofei vinti dal Manchester City nell’ultima storica stagione sono a Palermo per l’unica tappa italiana del Treble Trophy Tour. Da Mondello al centro sportivo di Torretta del club rosanero: le coppe vinte dalla squadra di Guardiola hanno attraversato alcuni luoghi del capoluogo siciliano per poi essere definitivamente esposte allo stadio “Renzo Barbera”.

La rete del City Football Group continua a consolidarsi, anche nell’asse Palermo-Manchester. Tifosi e appassionati hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino e scattarsi una foto ricordo con la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club.

Circa 700 persone hanno accolto l’iniziativa del club rosanero e così i cinque trofei dei Citizens hanno riscosso grande successo nel capoluogo siciliano. Il Treble Trophy Tour sta toccando le più importanti città del mondo: da New York a Shangai, passando per Abu Dhabi, Mumbai, Melbourne, San Paolo e tante altre. In alto una clip della giornata.