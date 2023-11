Palermo, le quote di Mirri si riducono al 5%: il City Football Group si allarga

Il gruppo di Manchester ha introdotto nuovi capitali

PALERMO – Il City Football Group ha aumentato il valore delle proprie quote di maggioranza all’interno del Palermo FC. La holding emiratina, infatti, al momento dell’acquisizione del club rosanero, deteneva l’80% delle quote, con la presenza di Dario Mirri che invece era riferita al 19,75% (lo restante 0,25% era di Amici Rosanero).

Da alcuni giorni, invece, il rapporto delle quote di maggioranza all’interno del club di viale del Fante è cambiato: il 94,94% lo detiene il City Football Group, solo il 5% è rimasto a Dario Mirri e lo 0,06% ad Amici Rosanero (in sede di voto, comunque, il peso previsto da statuto per quest’ultimi è del 10%). Così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ha spiegato l’attuale situazione societaria del Palermo.

La conseguenza di questa nuova suddivisione deriva dal fatto che il gruppo di Manchester ha introdotto risorse considerevoli nella stagione attuale e anche in quella precedente. Il CFG ha immesso nuovi capitali indirizzati al completamento del centro sportivo di Torretta e agli obiettivi sportivi della compagine guidata da Eugenio Corini.