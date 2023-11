Il Palermo si allena al “Barbera”, Corini dovrà fare a meno di Soleri

I rosa si preparano alla sfida di Catanzaro, forse recupera Di Francesco

PALERMO – Il Palermo di Eugenio Corini torna ad allenarsi in città dopo il pareggio per 1-1 di ieri (domenica 26 novembre) contro la Ternana. I rosanero hanno iniziato la preparazione atletica e tattica allo stadio “Renzo Barbera” in vista della gara casalinga contro il Catanzaro di venerdì 1 dicembre (ore 20.30).

Il centro sportivo di Torretta resta indisponibile dopo la tragedia sfiorata di alcuni giorni fa a causa del forte vento, per questo motivo Brunori e compagni si allenano nell’impianto sportivo di viale del Fante. La squadra, al rientro dalla trasfera di Terni, ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto recovery tra palestra e fisioterapia, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, duelli 2 vs 2 e partite a campo ridotto.

Situazione infortuni

Proprio prima della gara contro la Ternana, si sono aggiunti un po’ a sorpresa altri due infortunati tra le fila dei rosa oltre a Ceccaroni, Vasic e Di Francesco. Le due novità riguardavano Roberto Insigne (lombalgia acuta) ed Edoardo Soleri (risentimento muscolare all’adduttore lungo sinistro).

Il club rosanero, però, ha fatto sapere che lo stesso Edoardo Soleri è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore, dunque, ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso e il suo recupero può variare da due a tre settimane.

Si allenano ancora a parte gli altri calciatori rosanero fermi a causa di problemi muscolari. Di Francesco, però, dovrebbe recuperare per la sfida contro il Catanzaro di venerdì sera. Vasic, invece, sta cercando di accelerare i tempi per essere con i suoi compagni nella trasferta di Parma. Restano da valutare, infine, le condizioni di Ceccaroni.