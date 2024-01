Cittadella-Palermo, Lucioni c’è: i convocati di mister Corini

Marconi parte con la squadra

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura in vista della gara esterna contro il Cittadella in programma sabato 13 gennaio con calcio d’inizio alle ore 14.00. I siciliani, allo stadio “Tombolato”, giocheranno la prima gara del 2024 che corrisponde alla prima giornata del girone di ritorno di Serie B.

L’allenatore di Bagnolo Mella, al termine della rifinitura, ha deciso chi saranno i calciatori che partiranno per la trasferta in Veneto. Il dubbio principale riguardava il rientro del difensore Fabio Lucioni, che comunque ha recuperato e sarà del match contro i granata (da valutare il suo impiego dal primo minuto). Restano ai box Mamadou Coulibaly, in via di recupero da un infortunio, e Ivan Marconi, per squalifica, anche se quest’ultimo partirà con il resto della squadra.

I convocati del Palermo

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cittadella dal tecnico Eugenio Corini. Il mister dei rosa non sarà in panchina contro il Cittadella, anche lui per squalifica, al suo posto ci sarà Salvatore Lanna (allenatore in seconda).

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson