Palermo in ritiro fino a sabato: Coulibaly e Lucioni si allenano a parte

Primo allenamento del 2024 per i rosanero

PALERMO – Primo allenamento del 2024 per la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini. Brunori e compagni, infatti, hanno iniziato la preparazione atletica e tattica al Palermo CFA di Torretta in vista della prossima sfida in programma.

Il Palermo scenderà in campo sabato 13 gennaio (calcio d’inizio alle ore 14.00) contro il Cittadella, nella prima gara del girone di ritorno di Serie B. Allo stadio “Tombolato” i siciliani giocheranno la prima partita del nuovo anno, mentre la sessione invernale di calciomercato sarà già entrata nel vivo.

Fino a sabato 6 gennaio, così come ha comunicato il club di viale del Fante, i rosanero saranno in ritiro in una struttura alberghiera nelle vicinanze del Palermo City Football Academy.

Le condizioni di Coulibaly e Lucioni

A Torretta la squadra ha svolto una doppia seduta: al mattino il gruppo ha effettuato un’attivazione e mobilità, circuiti tecnici e sviluppi offensivi. Nel pomeriggio, invece, un’attivazione e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, una partita a tema e potenza aerobica.

Mamadou Coulibaly e Fabio Lucioni hanno proseguito il lavoro differenziato. Il centrocampista senegalese sta recuperando dalla lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il difensore ex Frosinone, invece, è alle prese con una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro.

Entrambi i calciatori potrebbero recuperare per la sfida contro il club veneto, ma per non evitare rischi potrebbero anche riposare sabato 13 gennaio e tornare ad essere a disposizione di Corini per la successiva sfida contro il Modena. La gara con i “Canarini” è in programma il 20 gennaio, al “Barbera”, con calcio d’inizio alle ore 16.15.