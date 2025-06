Palermo, si accende il calciomercato: da Audero alle idee Palumbo e Augello

Le mosse del ds Carlo Osti per la prossima campagna acquisti

Ufficializzato l’ingaggio di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore (dal primo luglio si legherà ai rosanero con un contratto pluriennale), il Palermo si è messo all’opera anche per quanto riguarda il calciomercato estivo.

Il direttore sportivo Carlo Osti è già al lavoro per programmare una campagna acquisti che possa sostenere le ambizioni del nuovo tecnico della squadra siciliana. Acquisti che saranno chiaramente bilanciati anche con le cessioni dei calciatori della compagine del capoluogo siciliano.

Il futuro dei portieri del Palermo

Il motivo principale per cui i rosanero puntano forte sul ritorno di Emil Audero è semplice: è stato protagonista nel finale della passata stagione e la sua esperienza è ritenuta fondamentale. Il portiere classe 1997, di proprietà del Como, potrebbe tornare in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione. Da considerare anche la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo.

Tutto da valutare, invece, il futuro di Sebastiano Desplanches, attualmente uno dei protagonisti dell’Italia Under 21 nell’Europeo di categoria. Il giovane portiere dei rosanero potrebbe essere la contropartita per un possibile ingresso nella compagine del capoluogo siciliano.

Da Palumbo ad Augello: i nomi caldi

Per quanto riguarda il centrocampo dei rosa, il ds Carlo Osti sembra aver puntato con decisione almeno due calciatori di rilevanza per il campionato cadetto. Primo fra tutti Antonio Palumbo del Modena, mezzala dinamica che può svolgere anche il ruolo di trequartista considerato che Inzaghi porterà a Palermo, con ogni probabilità, il 3-4-2-1.

I siciliani hanno proposto all’interno della trattativa per il classe 1996 anche il centrocampista Dario Saric, reduce dal prestito al Cesena. I canarini, però, non sembrano convinti della mezzala bosniaca e, secondo diverse fonti, sul tavolo della trattativa potrebbe inserirsi proprio il portiere Desplanches.

Tommaso Augello (30 anni), invece, potrebbe diventare l’altro grande colpo per il Palermo di Inzaghi. Pronto a liberarsi dal Cagliari a parametro zero, l’esperto e offensivo terzino sinistro può anche occupare il ruolo di esterno in un centrocampo a quattro. Il club di viale del Fante avrebbe già fatto un’offerta al calciatore, ma c’è da considerare la concorrenza della Cremonese.

Sullo sfondo resta il forte interessamento per Salvatore Elia, l’esterno destro che ha già vestito la maglia rosanero nella stagione 2022-2023. Dopo l’ultimo anno in cui ha giocato a La Spezia, i rosanero puntano a chiudere per il classe 1999 così da rinforzare anche la corsia di destra della linea mediana a quattro.

Palermo pronto per il ritiro estivo

Il Palermo vuole arrivare al ritiro estivo (previsto a metà luglio) pronto e con una rosa già competitiva. L’obiettivo, d’altronde, dovrebbe essere quello di farsi trovare pronti a lottare per la Serie A sin dalla prima giornata. Le trattative in corso potrebbero concludersi a breve, con la collaborazione tra Osti e Inzaghi che sembra già ben avviata.

Foto in alto dal profilo Instagram di Antonio Palumbo.