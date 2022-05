Palermo, calore rosanero: in 30 mila al “Barbera” con degli ospiti speciali

Contro la Triestina ci sarà il pubblico delle grandi occasioni

PALERMO – Il “Renzo Barbera” torna a riempirsi. In occasione della sfida tra Palermo e Triestina, in programma questa sera (giovedì 12 maggio) a partire dalle 20.30, l’impianto sportivo del capoluogo siciliano avrà il pubblico delle grandi occasioni. La gara tra i rosanero e gli alabardati vale il passaggio al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, con la squadra ospite che potrà qualificarsi vincendo almeno con due gol di scarto. La compagine guidata da Silvio Baldini, infatti, in quanto testa di serie, anche in caso di parità (sia parziale che totale nel risultato complessivo) passerebbe al turno successivo.

CALORE RITROVATO

In circa 30 mila riempiranno gli spalti dello stadio palermitano. Dopo il fallimento del club rosanero e la rinascita portata avanti da Dario Mirri, l’entusiasmo dei tifosi del capoluogo siciliano sembrava aver avuto un calo drastico. Durante il campionato di Serie D, il primo della presidenza di Mirri, i supporters rosanero avevano battuto diversi record considerato il campionato dilettantistico. In alcune partite i presenti erano oltre 15 mila, siglando inoltre circa 10 mila abbonati proprio nella stagione 2019/2020. Una nuova proprietà e una ripartenza societaria avevano dato nuovamente animo alla piazza siciliana. Il ritorno tra i professionisti della stagione successiva coincide con il periodo pandemico, durante il quale lo stadio era frequentato solo dagli addetti ai lavori.

Nell’ultimo anno, invece, i numeri non sono stati positivi: la media spettatori si aggira intorno a sei mila presenti, con il picco toccato nella gara contro la Fidelis Andria con 11.402 tifosi rosanero allo stadio (complice, probabilmente, il costo dei biglietti a 1 euro). Statistiche simili, se non inferiori, agli ultimi anni della gestione Zamparini, un periodo caratterizzato da un netto allontanamento da parte dei tifosi dalla squadra rosanero. Sono poche le occasioni memorabili: per Palermo-Frosinone (finale playoff di Serie B 2017/2019) il “Barbera” sfiorò i 30 mila presenti. Nella stagione 2015/2016, invece, nella partita salvezza contro l’Hellas Verona, l’impianto sportivo andò vicinissimo al tutto esaurito riempiendosi grazie a più di 33 mila palermitani.

OSPITI SPECIALI

Il sogno Serie B, però, fa tornare l’entusiasmo alla piazza del capoluogo siciliano che questa sera nella partita contro la Triestina renderà il “Barbera” una bolgia rosanero. Un’ottima “cartolina di presentazione” per due emissari presenti in città del City Football Group, l’ormai nota holding che è praticamente a un passo dall’acquisizione dell’80% delle quote del Palermo FC. Uno dei due rappresentanti già a Palermo da ieri sarebbe Brian Marwood, ex attaccante dell’Arsenal e ora “Managing Director of global football” del City Group. Dopo una visita allo stadio durante la giornata di ieri, in data odierna probabilmente assisteranno, insieme ai 30 mila tifosi rosanero, al match tra Palermo e Triestina. E il calore del pubblico siciliano sicuramente si farà sentire.