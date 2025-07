“Amunì”: al via la campagna abbonamenti 2025-2026 del Palermo

Lunedì 7 luglio si comincia: prezzi e dettagli

Lunedì 7 luglio prende il via la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Palermo nel campionato di Serie B 2025-2026, quest’anno accompagnata dal claim “Amunì”.

“Una sola parola che racchiude mille significati e fortemente radicata nell’identità dei palermitani. Un invito a stare insieme perché ogni voce può fare la differenza, ma anche un’incitazione che dia carica positiva a tutti: tifosi e squadra, che soltanto insieme possono andare lontano”, si legge sul sito del club rosanero.

Nello specifico dal 7 al 20 luglio sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento (conferma e cambio posto), mentre a partire dal 10 luglio comincerà la vendita libera. Dal 10 al 20 di luglio si potrà acquistare un abbonamento esclusivamente su posti invenduti nella stagione precedente e dal 22 luglio (ore 12.00) in poi partirà la vendita libera su tutti i posti dello stadio.

Palermo, campagna abbonamenti 2025-2026

Per la prima volta, il costo di ogni abbonamento resta invariato rispetto alla stagione precedente e sottoscriverne uno, che sia un rinnovo o un nuovo titolo, assicura un prezzo più conveniente che mai rispetto alle singole gare del campionato.

Promozioni speciali dedicate agli abbonati 2024-2025 che, in alcuni casi, potranno risparmiare fino al 65% e usufruire di almeno 7 partite omaggio (fino a 12 per gli Under 16). Vantaggi anche per i nuovi abbonati che avranno a disposizione significative agevolazioni e, in base alla tariffa, risparmiare fino al 54% sul costo totale. Per tutti, anche la possibilità di rateizzare l’intero importo acquistando online.

Per il quarto anno consecutivo si rinnova la convenzione con l’Università degli Studi di Palermo i cui docenti, studenti e collaboratori avranno, nel periodo di vendita libera, la possibilità di acquistare l’abbonamento usufruendo delle tariffe riservate ai vecchi abbonati in fase di prelazione.

Dopo il successo dello scorso anno, per la prossima stagione la “promo famiglia”, ovvero la promozione che permette di acquistare abbonamenti Under 14 a un prezzo agevolato, sarà estesa a tutti i settori di gradinata superiore laterale e attiva in tutte le fasi di vendita. Per accedere alla speciale promo sarà necessario acquistare contemporaneamente almeno un abbonamento intero e fino a due abbonamenti ridotti.

Per il secondo anno consecutivo, ogni abbonamento sottoscritto rappresenterà anche un gesto concreto di solidarietà: 2 euro saranno destinati al progetto Palermo in the Community, l’iniziativa sociale del Club volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città.

Palermo, i prezzi della campagna abbonamenti “Amunì”

Di seguito, le tabelle con i dettagli dei prezzi della campagna abbonamenti 2025-2026 del Palermo.

Prezzi abbonamenti in prelazione (conferma e cambio posto)

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** Centralissima 1155 € 925 € 695 € Tribuna Centrale 770 € 620 € 465 € Tribuna Laterale 550 € 440 € 330 € Gradinata Inferiore 350 € 275 € 200 € Gradinata Superiore 275 € 215 € 155€ 60 € Curve 198 € 155 € 135 €

* 65 anni compiuti al momento dell’acquisto

** 16 anni non compiuti al momento dell’acquisto

*** 14 anni non compiuti al momento dell’acquisto – max 2 ridotti under 14 per ogni abbonamento intero acquistato contestualmente

Prezzi abbonamenti in vendita libera

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA****

intero/donna Centralissima 1375 € 1045 € 785 € – 1155/925 € Tribuna Centrale 935 € 715 € 550 € – 770/620 € Tribuna Laterale 640 € 510 € 400 € – 550/440 € Gradinata Inferiore 410 € 330 € 260 € – 350/275 € Gradinata Superiore 330 € 260 € 200 € 80 € 275/215 € Curve 235 € 185 € 160 € – 198/155 €

* 65 anni compiuti al momento dell’acquisto

** 16 anni non compiuti al momento dell’acquisto

*** 14 anni non compiuti al momento dell’acquisto – max 2 ridotti under 14 per ogni abbonamento intero acquistato contestualmente

**** dal 5 agosto presso lo stadio Renzo Barbera