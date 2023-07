Palermo, campagna abbonamenti a quota 9400 tessere

Nel primo giorno di vendita libera 881 nuove tessere

1' DI LETTURA

Si è conclusa giovedì 27 luglio la fase di prelazione per la campagna abbonamenti 2023/24 del Palermo. Le tessere rinnovate durante la fase dedicata ai vecchi abbonati e agli Amici Rosanero sono state 8547: più di tre vecchi abbonati su quattro hanno quindi sfruttato la possibilità di poter abbonarsi nuovamente per la prossima stagione in anticipo rispetto agli altri.

E proprio da venerdì 28 luglio è partita anche la vendita libera per i tifosi del Palermo che hanno deciso di assistere a tutte le gare casalinghe dei rosanero in vista della stagione 2023/2024 di Sere B. In questa prima giornata di vendita libera il numero degli abbonati è cresciuto fino a raggiungere 9428 (dato aggiornato intorno alle 19:30). Le nuove tessere, dunque, sono 881 ma il numero sembra destinato a crescere nei prossimi giorni.