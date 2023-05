Palermo, un taglio contro il cancro: il coraggio delle donne

L'iniziativa del Centro Amazzone

“Per me è un piccolo gesto, per le donne molto molto di più e io sono felice di potere dare il mio contribuito”, spiega il parrucchiere Francesco Cospolici tra un taglio e l’altro.

Il Centro Amazzone di Palermo, da anni impegnato in attività che traducono la lotta al cancro in un laboratorio dell’umano, tra scienza e teatro, in collaborazione con la parruccheria di via Guglielmo Marconi, 2B inaugura un progetto a lungo termine e gratuito per le pazienti che stanno affrontando o hanno appena superato una terapia oncologica nella presa di consapevolezza del proprio corpo, a partire dalla cura dei propri capelli. La diagnosi della malattia è un pugno nello stomaco. La perdita dei capelli per le cure una batosta per la fiducia. Ed è in questo momento che va fatta qualcosa.

L’idea è venuta ad Anna Barbera, direttrice del Centro Amazzone, che ha combattuto il cancro. Andava da Cospolici ad aggiustare il taglio nella fase della ricrescita dopo la chemioterapia. “Li aiuto, mi prendo cura dei loro capelli in un momento delicato quando non c’è di mezzo soltanto una questione estetica – aggiunge Cospolici – Per ogni donna il proprio aspetto fisico rappresenta un modo per esprimere se stessa. In particolar modo i capelli sono una componente rilevante che influenza il benessere psicofisico e che si riflette sull’autostima, sulle relazioni sociali e sulla percezione di sé”.

L’iniziativa è aperta al pubblico con obbligo di prenotazione al numero 350.9765372 (dalle ore 10 alle ore 13).