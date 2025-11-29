Palermo-Carrarese, Segre: “Orgoglioso della prestazione di squadra”

L'autore del secondo gol dei rosa: "Abbiamo dominato la gara"

“Sono orgoglioso per la prestazione per tutta la squadra, se la meritava. Dopo giorni di grandi allenamenti abbiamo visto una grande partita, l’abbiamo dominata e siamo stati bravi a chiuderla subito”. Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, commenta così in sala stampa la vittoria per 5-0 ai danni della Carrarese.

“Capitano? Io mi sono tale, come ho dimostrato negli anni – dice l’autore del secondo gol dei rosanero -. Do sempre il massimo per questa maglia. La fascia nasce per il mister, ma mi sento un capitano come ce ne sono tanti altri. Fischi dei tifosi? Direi che è normale. Anche noi ci tenevamo a regalare la vittoria a Chiavari. Ci siamo presi i fischi e ci siamo rimboccati le maniche. Dopo giorni di grande allenamento si è vista una grande squadra”, ha aggiunto.

“Merito nostro questa vittoria. Le partite sono sempre aperte in questo campionato e siamo stati bravi noi a chiudere la partita e trovare il terzo gol all’inizio della ripresa. Sono e siamo contenti, non era facile. L’abbiamo fatta sembrare facile, abbiamo fatto un grande lavoro oggi”, ha concluso il numero 8 del Palermo.