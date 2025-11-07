Casa Cuffaro: “Il discorso dei soldi, te li prendi questi… per l’amicizia”

Il politico avrebbe preso una tangente da girare al direttore di un Consorzio di Bonifica

PALERMO – Casa Cuffaro, viale Scaduto, Palermo. È qui che un giorno di aprile dell’anno scorso sarebbe stata consegnata una tangente da girare a Giovanni Giuseppe Tomasino, direttore generale del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale. Si parla di 25-30 mila euro. Le imprese “sponsorizzate” da Cuffaro avrebbero ottenuto le commesse pubbliche in cambio di tangenti.

Incontro con l’imprenditore

Arriva l’imprenditore agrigentino Alessandro Vetro, procuratore speciale della Sm srl e amministratore unico della Mgv Costruzioni. I carabinieri del Ros annotano che ha dei precedenti per turbata libertà degli incanti.

Cuffaro gli chiede di “aggiustare” un documento. Secondo la Procura di Palermo, riguarda un bando di gara: “… tu te la prendi questa… te la aggiusti… te la aggiusti… me la ridai… e poi c’è la commissione”. Vetro può stare tranquillo perché “quando ti porto quella in commissione c’è Tomasino. Ti ho detto che la fa lui”.

Cuffaro e i soldi: “Grazie per il futuro”

Ed è ora che, scrivono gli investigatori, “Cuffaro riceveva una non meglio quantificata somma di denaro”. Si sente contare “venti, cinque, cinque, trenta”. Vetro: “… tornando al discorso… che mi hai fatto poco fa dei soldi… te li prendi questi…”. “Alessà sono assai questi perché io me li…non ho fatto nulla per meritarm… (si accavallano le voci)”, fa notare Cuffaro. “…sì lo so… per l’amicizia… prendili”, risponde Vetro. E Cuffaro conclude: “… va beh dammi sti so… e grazie… per il futuro…”.

Quindi Cuffaro contatta Tomasino (“… ma vieni o no Gigi?”; “certo che vengo”) affinché Carmelo Pace consegnasse il denaro al direttore generale all’Ars dove era in programma una riunione di commissione. “Lo fai venire là e gli dai i soldi”, dice Cuffaro dopo avere chiuso la telefonata con Tomasino. Anche questo episodio il segretario nazionale della Democrazia Cristiana sarà chiamato a chiarire nell’interrogatorio preventivo del 14 novembre davanti al giudice per le indagini preliminari.