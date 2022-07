Palermo, Castagnini: “Stiamo lavorando per trattenere Brunori”

Le prime mosse del direttore sportivo rosanero

PALERMO – Con il passaggio della maggioranza delle quote al City Football Group e la presentazione del gruppo di Mansour allo stadio “Renzo Barbera adesso, per il Palermo, è tempo di mettersi al lavoro. Tra i temi chiave di questi giorni vi è sicuramente il mercato, con il ritiro di Boccadifalco ormai alle porte e una squadra da plasmare per una permanenza tranquilla in cadetteria.

A tal proposito si è espresso il direttore sportivo rosanero Renzo Castagnini che, ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sulla situazione relativa al bomber della promozione Matteo Brunori. “Brunori è un giocatore che abbiamo avuto, che conosciamo e che ci piace, è inutile negarlo. Da qui a dire che lo prenderemo ci sono tante cose da fare, ci stiamo lavorando. Abbiamo un buon rapporto sia con il calciatore sia con l’agente sia con la Juventus, vedremo in questi giorni cosa possiamo fare”.

Parole, da parte del direttore sportivo del Palermo, anche per quanto riguarda il potenziale interesse per il portiere del Padova Antonio Donnarumma: “Non lo stiamo seguendo ma ci piace, è un portiere importante e anche lui è nei nostri pensieri. Abbiamo iniziato praticamente oggi a lavorare, adesso siamo dietro a fare qualche rinnovo. La strategia è quella di continuare sul lavoro svolto l’anno scorso, di questo siamo consapevoli e vedremo via via cosa c’è da fare”.