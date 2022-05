Palermo-Catania, auto in fiamme: traffico rallentato

I vigili del fuoco sono intervenuti domando il rogo

PALERMO – Un vettura è andata in fiamme lungo la A19 Palermo-Catania, in provincia di Enna. I vigili del fuoco sono intervenuti provvidenzialmente domando le fiamme che sono divampate all’altezza del chilometro 146 + 500. Questo ha portato a dei rallentamenti in direzione Catania.

Fortunatamente non risultano feriti, con il conducente che è risuscito a scendere dall’auto.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine dell’incendio, che dovrebbe essere di origine meccanica, probabilmente un corto circuito.

Nella giornata di ieri un incidente si è verificato lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, con una Porsche che è andata a fuoco.