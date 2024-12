Palermo-Catanzaro, biglietti in vendita: arriva una promo natalizia

La gara è in programma domenica 15 dicembre allo stadio "Renzo Barbera"

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Catanzaro, valevole per la 17ª giornata del campionato Serie B e in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Per celebrare il Natale è attiva la speciale tariffa lanciata dal club di viale del Fante, PROMO XMAS: i tifosi rosanero in possesso di un abbonamento possono acquistare un biglietto scontato, da cedere a terzi, in un settore a scelta.

La tariffa PROMO XMAS sarà, inoltre, attiva per la gara Palermo-Bari (26 dicembre) e verrà estesa, oltre agli abbonati, anche a coloro che avranno acquistato un biglietto per assistere alla partita Palermo-Catanzaro.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino all’inizio dell’evento o fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– sito Vivaticket;

– punti vendita Vivaticket presenti nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale;

– punto vendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”.

Dettaglio prezzi biglietti

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** PROMO XMAS ***** Centralissima 98 € 75 € 75 € – – – Tribuna Centrale 69 € 52 € 52 € – – 45 € Tribuna Laterale 45 € 36 € 36€ – – 30 € Gradinata Inferiore 32 € 27 € 27 € – 23 € 21 € Gradinata Superiore 27 € 21 € 21 € 13 € 19 € 18 € Curve 21 € 16 € 16 € – 15 € 14 € La tabella con i prezzi dei tagliandi pubblicata sul sito ufficiale del Palermo

– Riduzione non disponibile

* nati entro il 31/12/1959

** nati dal 01/01/2008

*** nati dal 01/01/2011 – acquistabile solo contestualmente ad 1 biglietto tariffa intero

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MAR-VEN 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

***** tariffa riservata agli abbonati per l’acquisto di un biglietto tramite l’utilizzo del proprio codice coupon

Riscattare la promo natalizia del Palermo

Per chi ha acquistato l’abbonamento presso i punti vendita, quindi in possesso di tessera tradizionale, il codice coupon è il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sulla tessera alla voce “Sig. Fiscale”);

Per chi ha acquistato l’abbonamento online, quindi in possesso di documento digitale, il codice coupon è il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul documento digitale alla voce “S.F.”);

Per chi ha acquistato l’abbonamento tramite fidelity card, compresi gli abbonati che hanno già trasferito il proprio abbonamento sulla fidelity, il codice coupon è il numero della fidelity card Siamo Aquile (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”).

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario: