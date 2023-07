Palermo, anche Ceccaroni è ufficialmente rosanero

Il difensore ex Venezia arriva in rosanero a titolo definitivo con un contratto quadriennale

PALERMO – Non si fermano gli annunci di mercato del Palermo di Eugenio Corini. Dopo Lucioni, Vasic e Mancuso la compagine rosanero ha ufficializzato anche l’arrivo de difensore ex Venezia Pietro Ceccaroni, che si è legato al club di viale del Fante a titolo definitivo per quattro anni.

Di seguito il comunicato:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. le prestazioni sportive di Pietro Ceccaroni.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027.

A Pietro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.