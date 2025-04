Palermo, speciale “Torretta Day”: visite guidate gratis al centro sportivo

I dettagli dell'evento in programma sabato 12 aprile

Un anno fa è stato inaugurato il Palermo City Football Academy, il primo Centro Sportivo di proprietà del Club rosanero in 124 anni di storia. Domenica 7 aprile 2024, una data indelebile nella storia del Palermo FC.

Per celebrare la ricorrenza, il club ha deciso di aprire le porte del Centro Sportivo ai tifosi rosanero per un’intera giornata speciale da trascorrere insieme.

Sabato 12 aprile si terrà, infatti, lo speciale “Torretta Day”. Un tour guidato del CFA per visitare le aree destinate all’attività quotidiana della Prima Squadra e normalmente chiuse al pubblico. Dalla Club House al Main Building, passando per lo spogliatoio e la palestra, fino al campo di allenamento. Un viaggio esclusivo all’interno del luogo che unisce l’identità estetica del territorio alle tecnologie sportive di ultima generazione.

“Torretta Day”: come partecipare

L’evento è gratuito e riservato esclusivamente ai possessori di titolo d’accesso che avranno completato la procedura di riscatto online su Vivaticket. Saranno disponibili nove slot orari: 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15.

Visti i posti limitati per ogni slot orario, i tagliandi saranno riservati in prelazione agli abbonati dalle ore 12.00 di martedì 8 aprile fino alle ore 23.59 di mercoledì 9 aprile. La seconda fase, aperta a tutti in caso di posti ancora disponibili, sarà invece attiva dalle ore 10.00 di giovedì 10 aprile fino alle ore 23.59 di venerdì 11 aprile.

Ogni abbonato potrà riscattare un biglietto per sé e per un’altra persona (anche non abbonata, se in fase di prelazione), selezionando la tariffa “omaggio abbonati” e inserendo quindi il codice del proprio abbonamento un massimo di due volte:

Possessori di abbonamento acquistato presso i punti vendita (tessera tradizionale): il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sulla tessera alla voce “Sig. Fiscale”);

Possessori di abbonamento acquistato online (documento digitale): il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul documento digitale alla voce “S.F.”);

Possessori di abbonamento caricato su fidelity card: il codice da inserire sarà il numero della fidelity card Siamo Aquile (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”).

Nel rispetto di tutti i partecipanti, l’evento avrà inizio inderogabilmente nell’orario presente sul titolo d’accesso. Pertanto, è consigliato arrivare al Centro Sportivo con un anticipo di almeno 15 minuti rispetto allo slot selezionato.

Il diritto di partecipazione all’evento è legato al possesso del biglietto (non cedibile), anche in formato digitale. Non saranno ammessi utenti, di qualsiasi età, sprovvisti di biglietto d’ingresso.

I partecipanti al “Torretta Day” potranno usufruire di un 20% di sconto presso gli store ufficiali del Palermo FC (stadio e aeroporto, no online). Lo sconto sarà sfruttabile entro sabato 19 aprile. Sarà inoltre necessario portare con sé il badge ricevuto durante la fase di accreditamento presso il Centro Sportivo.