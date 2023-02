Palermo, cercano di introdurre droga in carcere: un arresto e una denuncia

Il passaggio della sostanza stupefacente è stato notato dagli agenti della polizia penitenziaria

PALERMO – La madre e la compagna di due detenuti hanno cercato durante i colloqui in carcere di introdurre droga nel carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Il passaggio della sostanza stupefacente è stato notato dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel reparto colloqui coordinati dal dirigente Giuseppe Rizzo.

Nel primo caso una convivente di un detenuto nel reparto Laghi ha cercato di passare 15 grammi di hashish in un involucro. La droga è stata recuperata e il detenuto denunciato. La donna è stata denunciata. Nel secondo caso la madre ha cercato di nascondere la droga in un pacco di patatine. In questo caso i grammi di hashish erano 41. La madre è stata arrestata mentre il figlio denunciato