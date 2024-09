Palermo-Cesena, i convocati di Dionisi: due assenze importanti

Blin, invece, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico

PALERMO – I rosanero perdono due pedine molto importanti in vista del prossimo impegno casalingo contro il Cesena. “Assenti anche Federico Di Francesco e Kristoffer Lund a causa di un sovraccarico muscolare”, scrive il sito ufficiale del Palermo che ha diramato la lista dei convocati per il match in programma sabato 21 settembre alle 15.00 al “Barbera”.

Il difensore e l’attaccante si aggiungono ai compagni già fermi ai box da un po’ di giorni, ovvero Gomis, Di Bartolo, Lucioni e Verre. L’unica nota lieta per l’allenatore del Palermo è il rientro tra i convocati del difensore Baniya. Anche perché Alexis Blin, infortunatosi nello scorso match contro la Juve Stabia, dovrà operarsi.

“Alexis Blin è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico“, scrive il club rosanero. Come anticipato alcuni giorni fa, l’infortunio del centrocampista sembra serio e i tempi di recupero non saranno brevi.

Palermo-Cesena, i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Cesena in programma domani:

1 Desplanches

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

27 Pierozzi

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu