Palermo, Chinnici si è dimessa: al suo posto subentra Mangano

Una new entry in Consiglio comunale

Dopo essere stata eletta deputata all’Ars, per non svolgere un doppio incarico, la consigliera Valentina Chinnici si è dimessa dal ruolo di consigliere in consiglio comunale. Ad insediarsi ufficialmente al suo posto, oggi a Sala delle Lapidi, nella sua prima seduta di consiglio, Alberto Mangano. Un volto conosciuto della politica cittadina, il primo tra i non eletti della lista Progetto Palermo. Tra i suoi incarichi passati, in consiglio comunale, anche quello di presidente della commissione urbanistica ed assessore ai servizi demografici.

Valentina Chinnici

Chinnici non è la prima in consiglio comunale che rinuncia al doppio incarico. Fece lo stesso, qualche mese fa, il collega Fabrizio Ferrara. Non è da escludere che prossimamente faccia lo stesso anche Marianna Caronia (Lega), spesso accusata di assenteismo dai colleghi dell’opposizione.

Giaconia: “Chinnici si è dimessa per senso di responsabilità”

Il capogruppo di Progetto Palermo, Massimo Giaconia

Ad esprimersi sul recente addio della collega da palazzo delle Aquile, il consigliere comunale Massimo Giaconia, capogruppo di Progetto Palermo. “A nome mio e del gruppo consiliare Progetto Palermo, saluto con tanto affetto e altrettanta stima Valentina Chinnici, che lascia Sala delle Lapidi, avendo formalmente depositato presso la Segreteria Generale del Comune le proprie dimissioni da consigliera comunale”.

“Ha preferito dimettersi per dedicarsi interamente al suo ruolo di deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, dove sta dimostrando di essere assolutamente all’altezza e di poter fare tanto per la nostra regione. Apprezziamo e condividiamo le ragioni della sua scelta di lasciare Sala delle Lapidi, chiaramente dettata dal suo grande senso di responsabilità e consapevolezza dell’importanza del ruolo di consigliere comunale di una Città come Palermo e del tempo che lo stesso richiede, anche se il Consiglio Comunale e il nostro gruppo dovrà fare a meno di una risorsa importante come ha dimostrato di essere Valentina Chinnici in oltre 5 anni di consiliatura”.

Il capogruppo, ha poi aggiunto, parlando di Mangano: “Allo stesso tempo siamo contenti per l’amico Alberto Mangano, che fa ritorno in consiglio comunale. La sua lunga e proficua esperienza come consigliere e assessore comunale, contribuiranno al lavoro che il nostro gruppo sta facendo e continuerà a fare, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini palermitani.”