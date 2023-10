Palermo, grande successo per lo spettacolo su Claudio Domino

All’istituto comprensivo “Ignazio Florio-San Lorenzo”

1' DI LETTURA

PALERMO – Grande successo per il nuovo spettacolo dei pupi “Claudio Domino, bambino”, di Angelo Sicilia, dedicato alla giovane vittima innocente di mafia uccisa il 7 ottobre di 37 anni fa proprio sotto la propria abitazione, a Palermo.

“Un dolore di cui soffriamo doppiamente”

Lo spettacolo si è tenuto all’istituto comprensivo “Ignazio Florio-San Lorenzo” – la scuola frequentata da Claudio Domino – alla presenza di 280 studenti. Ninni Domino e Graziella Accetta, genitori di Claudio, dicono: “È un dolore di cui soffriamo doppiamente quando non solo ti hanno ucciso un figlio ma non sai minimamente il perché. Abbiamo avuto da sempre fiducia nelle istituzioni, abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione verso i più giovani. Siamo andati nelle scuole di tutta Italia e non solo. E vorremmo che la memoria di nostro figlio non si spegnesse mai. Per questo motivo abbiamo affidato la sua storia ad Angelo Sicilia”.

“Vorrei che si riaprisse il caso”

“L’obiettivo è scardinare – spiega Angelo Sicilia – quel falso mito della ‘mafia buona’, che non toccava né i bambini né le donne. Vorrei che fosse un’occasione per riaprire il caso, che non ha un colpevole dopo 37 anni. Nel coraggio, quel coraggio, di un bambino che aveva perfino allontanato degli spacciatori che si erano avvicinati alla sua scuola, un giorno”.