Palermo, Gomes: “Dobbiamo fare meglio della scorsa stagione”

"Aspettiamo tanti tifosi allo stadio"

Claudio Gomes, al suo secondo anno in rosanero, è uno dei giovani cresciuti nell’accademia del Manchester City. Il Palermo crede tanto in lui, come confermato dal suo rinnovo di contratto fino a giugno 2027 e anche in campo dal tecnico Eugenio Corini. Il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero durante questi giorni di pausa dal ritiro precampionato: “La mia motivazione è quella di essere il migliore possibile, non solo a livello individuale ma anche di squadra, per essere migliore appunto rispetto lo scorso anno, perché sappiamo bene che non siamo riusciti a raggiungere quello che volevamo. Questa stagione vogliamo fare meglio”.

“Questo ritiro è molto importante perché dobbiamo costruire le fondamenta per essere forti dall’inizio alla fine del campionato – prosegue Gomes -. Penso che abbiamo iniziato abbastanza bene, siamo una buona squadra, c’è molta qualità tra calciatori e staff. Tutti sono disponibili e siamo contenti di iniziare la nuova stagione”.

SERIE B E PALERMO

Prima esperienza nel Bel Paese per il giovane centrocampista francese arrivato a Palermo nella sessione estiva di calciomercato dello scorso anno: “Quando sono arrivato in Italia sono rimasto sorpreso perché la Serie B è un campionato prestigioso. Poi ho trovato un gruppo che lavorava già insieme, perciò ho avuto bisogno di un po’ di tempo per rendere al massimo in campo. Con questi ragazzi però è stato facile perché tutti mi hanno aiutato, dai compagni ai dirigenti”.

“Sono molto felice di aver rinnovato col Palermo lo scorso mese, per me è un’ottima opportunità di ripagare la fiducia concessa da questa società e dai tifosi. L’obiettivo è far meglio della scorsa stagione ed essere competitivi tra le squadre di alta classifica. E tutti in questo club sono competitivi”, spiega Gomes.

SERIE A E NUOVI ARRIVI

“Penso che le parole di Gardini hanno dato a tutti fiducia e energia per arrivare all’obiettivo stabilito, dobbiamo lavorare sodo ogni giorno per questo. Sono arrivati degli ottimi calciatori che ci saranno utili, la stagione sarà molto lunga e abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore di questa rosa sarà importante. Quindi siamo felici che questi ragazzi abbiano accettato di unirsi a noi perché abbiamo grandi ambizione come squadra. In questi giorni sono in vendita gli abbonamenti, sia io che i miei compagni speriamo che tanti tifosi possano sottoscrivere le tessere stagionali. Noi abbiamo bisogno di loro e li aspettiamo allo stadio”, ha concluso il centrocampista del Palermo.