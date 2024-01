Palermo, click day in 12 scuole d’infanzia: come inviare la domanda

Tutti i dettagli per le iscrizioni

PALERMO – Iniziano le iscrizioni in dodici scuole d’infanzia a Palermo. Da giovedì 18 gennaio fino a sabato 10 febbraio 2024, sarà possibile inviare le domande per l’anno accademico 2024/2025.

Per raccogliere ulteriori informazioni sulle dodici scuole, si potrà partecipare agli open day di sabato 20 gennaio, che si terranno dalle 9,30 alle 12,30. Gli staff delle dodici scuole apriranno le porte alle famiglie del territorio per far conoscere gli ambienti, le attrezzature, l’organizzazione, le metodologie e le opportunità educative offerte. Nel corso della mattinata verranno fornite anche informazioni utili sulle modalità del servizio, sugli orari e su tutti gli aspetti amministrativi.

I dettagli sulla domanda

La scuola dell’infanzia si rivolge alle bambine e ai bambini della fascia d’età 3-6 anni e deve ricadere nella circoscrizione di residenza del minore, in quella dove lavora uno dei genitori, dove risiedono i nonni o dove un fratello o una sorella frequenta un istituto comprensivo o superiore.

Il modulo di iscrizione andrà compilato e inviato esclusivamente online tramite il Portale Scuola del Comune di Palermo nella sezione “Servizi online”, accedendo con SPID o CIE.

Le scuole

Scuola dell’infanzia «Carollo», Largo dello Storno 11, III circoscrizione (091/6482536)

Scuola dell’infanzia «Oberdan», via Paratore 13, III circoscrizione, (091/6470882)

Scuola dell’infanzia «Altarello», via Carlo Del Prete 23, IV circoscrizione (091/6515617)

Scuola dell’infanzia «Di Matteo», via Enea Rossi 6, IV circoscrizione (091/6686919)

Scuola dell’infanzia «Palmerino», via Palmerino 1, IV circoscrizione (091/421653)

Scuola dell’infanzia «Arcobaleno», via Ignazio Silvestri 21, V circoscrizione (091/400822)

Scuola dell’infanzia «Primavera», viale della Regione Siciliana 2257, V circoscrizione (091/6761146)

Scuola dell’infanzia «Whitaker», via Zisa 17, V circoscrizione (091/6528484)

Scuola dell’infanzia «Germania», via Germania 8, VI circoscrizione (091/6529381)

Scuola dell’infanzia «Galileo Galilei», via Galileo Galilei 36, VIII circoscrizione (091/6823391)

Scuola dell’infanzia «Peralta», via Enrico Fileti 13, VIII circoscrizione (091/7407410)

Scuola dell’infanzia «Strauss», via Raffaello 1/3, VIII circoscrizione (091/7327677)