Palermo, cocaina e hashish in casa: arrestato un giovane

Le sostanze stupefacenti sono state trovate grazie al fiuto del cane Ulla

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza, un giovane palermitano accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’arresto è maturato nell’ambito di servizi specifici volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo palermitano, presidiando, nello specifico, il quartiere Ciaculli.

Gli agenti del commissariato di P.S. “Brancaccio” dopo un’attenta attività di osservazione hanno effettuato un blitz con la collaborazione degli operatori della squadra Cinofili dell’ufficio prevenzione

generale e soccorso pubblico, che ha permesso di individuare all’interno di un vano un tavolino sul quale era poggiata una piccola cassetta metallica contenente stupefacente verosimilmente hashish (n 25 stecchette pronte per la vendita e n 6 pezzi sfusi di varie dimensioni pronte per essere confezionate in dosi) e sostanza stupefacente verosimilmente cocaina (n 11 dosi pronte e n 2 sacchetti contenenti la stessa sostanza pronta per essere confezionata in dosi).

Grazie alla fondamentale collaborazione della squadra cinofili e allo spiccato fiuto del cane Ulla gli agenti sono riusciti, inoltre, ad individuare, in quel vano, due sacchetti occultati contenente altra sostanza stupefacente verosimilmente hashish, in particolare n 18 panetti del peso di circa 100 gr cadauno.

Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno altresì rinvenuto n 5 bilancini di precisione, un tagliere in legno e un coltello, presumibilmente utilizzati per il confezionamento della sostanza.