Bloccati padre e figlio

PALERMO – Un 35enne di Palermo, residente a Brancaccio, è stato arrestato dai carabinieri per produzione e traffico di droga. Denunciato anche il figlio 18enne per gli stessi reati.

Decisivo l’intervento dei militari delle stazioni di Brancaccio e Villagrazia nell’abitazione dei due. Durante la perquisizione, il giovane, nel tentativo disperato di sfuggire al controllo e disfarsi dalla droga, ha lanciato dalla finestra un involucro contenente 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 400 euro. Il gesto è risultato vano, in quanto il tutto è stato immediatamente recuperato dai carabinieri che cinturavano l’edificio. Ulteriori 500 euro sono statti trovati addosso al ragazzo.

Il blitz

La perquisizione all’interno dell’abitazione ha portato alla scoperta, nella camera da letto del 35enne, di altri due involucri di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi e circa 1.400 euro in contanti. La somma complessiva di oltre 2.300 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, è stata sequestrata. Tutta la droga è stata poi inviata al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo.

Il provvedimento del gip

Il gip del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 35enne, applicando la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.