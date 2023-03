Palermo, col Modena senza Brunori: Corini si affida a Soleri e Tutino

Le possibili soluzioni del tecnico di Bagnolo Mella in virtù dell'infortunio occorso al bomber e capitano rosanero

2' DI LETTURA

PALERMO – Per la prima volta da quando è arrivato a Palermo i rosanero dovranno fare a meno di Matteo Brunori. Il capitano dei rosa, nel finale di primo tempo contro il Cittadella, è uscito dal campo per un problema fisico e gli esami svolti in settimana hanno dato come esito distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra.

Infortunio che, visti i tempi di recupero di circa una quindicina di giorni, costringerà l’attaccante italo-brasiliano a dover sicuramente saltare la sfida del “Barbera” contro il Modena, con la speranza di renderlo arruolabile per la successiva trasferta di Parma dell’ 1 aprile. Assenza di portata enorme per il tecnico Corini che, per la gara contro i canarini, dovrà trovare nuove soluzioni offensive per ritornare al successo dopo cinque pareggi consecutivi e una zona play-off che rimane saldamente a portata di mano.

I NUMERI DI BRUNORI

Nelle due stagioni al Palermo Brunori non aveva finora mai saltato una partita tra Serie C, Serie B e Coppa Italia. Sono 78 in totale le presenze dell’attaccante con la maglia rosanero, condite da numeri impressionanti in termini realizzativi con 46 gol e 8 assist che ne hanno fatto da subito un elemento imprescindibile per gli scacchieri di Filippi, Baldini e Corini.

Nella passata stagione il classe 1994 è stato assoluto trascinatore della compagine rosanero verso la promozione con 29 gol il 44 presenze tra campionato e play-off Serie C, numeri che hanno reso Brunori il top player assoluto della squadra e finora replicati anche nel torneo cadetto. Per Brunori sono già infatti 14 le reti segnate nelle prime 29 giornate, un bottino che lo colloca secondo nella classifica marcatori di Serie B dietro a Cheddira del Bari e davanti a Lapadula del Cagliari.

LE ALTERNATIVE

La soluzione maggiormente indicata per sostituire il capitano e bomber dei rosa contro il Modena porta il nome di Gennaro Tutino. Arrivato nel mercato di gennaio come colpo di assoluto spessore per la categoria, l’ex Parma dopo un inserimento finora difficoltoso è chiamato alla prova del nove per non far rimpiangere Brunori nel reparto avanzato e riconquistare la titolarità. Maglia conquistata da quello che, con ogni probabilità sarà il partner d’attacco proprio di Tutino ovvero Edoardo Soleri che, dopo tanta panchina e scampoli di gara, è al suo terzo match consecutivo da titolare e in un ottimo momento di forma.

Le altre alternative a Brunori nel ruolo di centravanti, seppur meno probabili, sono Vido e Di Mariano. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, dopo aver patito problemi fisici, è tornato a disposizione e potrebbe essere una soluzione in più a gara in corso. L’esterno palermitano invece, in gran spolvero con tre gol nelle ultime due gare di campionato, potrebbe avanzare lasciando la corsia di destra a Valente ma è più probabile che venga confermato nel ruolo che ultimamente gli sta garantendo gol e prestazioni importanti.