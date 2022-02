Palermo, Colonnata: “Da un mese al lavoro, risultati arriveranno”

"Bisogna lavorare duro con Silvio Baldini che è un professionista e sa quello che fa per far esprimere al meglio i potenziali dei calciatori"

PALERMO – “Rendimento in trasferta sottotono rispetto a quello casalingo? La mente è quella che porta il fisico a fare qualsiasi cosa nella vita. Io ho trovato un ambiente stimolato al raggiungimento dei propri obiettivi e che a mio parere stanno andando molto bene”. Questo il pensiero di Nicola Colonnata, mental coach del Palermo. L’esperto motivatore è arrivato insieme al tecnico rosanero, Silvio Baldini, per cercare di aiutare la squadra a crescere nei risultati lontano dal Barbera: “Le cause possono essere molte, ci stiamo lavorando da un mese ma io preferisco concentrarmi sulle singole partite – ha spiegato Colonnata ai microfoni di Radio Time -. In casa abbiamo l’apporto dei tifosi che ci fa piacere, tutto il resto? Non mi va di trovare scusa, secondo me ci focalizziamo sulla parte sbagliate. Nella vita ci sono scuse o successi. Bisogna lavorare duro con Silvio Baldini che è un professionista e sa quello che fa per far esprimere al meglio i potenziali dei calciatori”.

Il mental coach si è anche soffermato dalla pioggia di critiche arrivata sui social ai calciatori del Palermo: “ggi siamo tutti raggiungibili con ogni mezzo. Questo alle volte è un bene ma alle volte condiziona le persone. Il mio consiglio è quello di distinguere le critiche costruttive, al fine di capire come possiamo lavorarci sopra per migliorare, dalle mere offese. Successivamente alla partita fa alle volte anche piacere leggere le pagelle, cosa che fa anche parte del gioco, ma prima, durante la settimana, bisogna concentrarsi sull’allenamento e sulle richieste del mister – ha concluso Colonnata -. È da solamente un mese che ci siamo messi a lavoro, i risultati arriveranno”.