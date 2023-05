Palermo, colpevole di numerosi furti: in carcere un 20enne

Avrebbe svaligiato diversi appartamenti e minacciato una donna

PALERMO – La polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip della Procura della Repubblica di Palermo, a carico di un 20enne, ritenuto gravemente indiziato di una serie di furti e rapine in abitazione commessi a Palermo tra agosto e novembre del 2022.

Il provvedimento scaturisce dalle attività d’indagine avviate in ordine ad un furto in abitazione commesso il 21 agosto del 2022, ad un tentato furto in abitazione avvenuto nella stessa data e ad una rapina in abitazione commessa il 13 novembre sempre del 2022.

L’attività investigativa, condotta dalla squadra mobile in sinergia con i commissariati di P.S. “Mondello” e “Portanuova”, è stata diretta e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sviluppandosi nell’immediatezza dei fatti attraverso la raccolta e la comparazione delle impronte papillari evidenziate sul luogo dei fatti, che hanno permesso di riscontrarne la corrispondenza con i dati dell’arrestato, presenti negli archivi di polizia. I riscontri dattiloscopici sono stati suffragati dalle dichiarazioni rese dalle parti offese, oltreché dalle attività tecniche che hanno permesso di ricostruire un quadro gravemente indiziario a carico dell’uomo, sospettato di essere l’autore di svariati delitti contro il patrimonio commessi in un ristretto arco temporale.

I furti

1) Furto commesso in data 21.08.2022 presso un’abitazione di Mondello, ove si impossessava di svariati beni (gioielli per un valore di circa 10.000,00 €) nonché della somma di euro 400,00 e del passaporto della proprietaria di casa. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, utilizzando un’autovettura provento di furto con la quale danneggiava il cancello di ingresso dell’abitazione, nonché danneggiandone gli ingressi e le finestre;

2) Tentato furto, commesso sempre in data 21.08.2022, presso altra abitazione di Mondello, con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nel danneggiare la persiana di una delle finestre dell’abitazione;

3) Rapina commessa in data 13.11.2022 presso un’abitazione della zona di Porta Nuova. In quest’ultimo episodio l’uomo, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione, sfruttando un paio di forbici da giardinaggio, mediante minaccia e violenza fisica esercitata nei confronti dell’anziana proprietaria, consistita nello spintonarla, nel tirarle i capelli e darle un calcio sul piede, nonché nell’impedirle di cercare aiuto strappandole il cellulare dalle mani e staccando il filo del telefono fisso, si impossessava di denaro, preziosi ed anche di una vettura a bordo della quale si dava alla fuga.

L’uomo è ristretto presso la locale casa circondariale.