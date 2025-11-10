 Palermo, colpi di pistola contro una casa allo Sperone
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, colpi di pistola contro una casa allo Sperone

Indaga la polizia scientifica
via Generale Enrico Pezzi
di
1 min di lettura

PALERMO – Alcuni proiettili sono stati esplosi nel quartiere Sperone a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, un uomo in sella a uno scooter avrebbe sparato tre colpi in direzione di un appartamento al primo piano di via Generale Enrico Pezzi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, spaventati, e lo stesso proprietario dell’immobile che in quel momento si trovava in casa e che, per puro caso, non è stato raggiunto dai proiettili rimasti conficcati tra mobili e pareti.

Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla Scientifica.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI