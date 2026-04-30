La telefonata: “Colpi di pistola in via Montalbo”. Il ‘giallo’ del ferito

Si indaga

PALERMO – La telefonata al 112 parlava di colpi di pistola esplosi nel tardo pomeriggio in via Montalbo. Quando i carabinieri sono arrivati nella strada vicino il mercato ortofrutticolo non c’era più nessuno. Poco dopo, però, un uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

Danilo D’Ignoti, 37 anni, aveva un buco nella coscia. Ora è piantonato dalla polizia. Le indagini sono alle battute iniziali. Non si è ancora capito se si tratti di una rissa sfociata nel sangue o di un agguato con la vittima che è riuscita a scappare prima di essere freddato. Sul posto sono anche arrivate le volanti della polizia. La squadra mobile ha preso in mano il caso. (in aggiornamento)