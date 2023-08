Indagini in corso

IN VIA ENRICO MATTEI

PALERMO – Rapina in un supermercato di Palermo. Nel mirino dei ladri è finito il supermercato Md di via Enrico Mattei. In azione tre ladri: hanno divelto la saracinesca e portato via la merce.

Analisi delle telecamere di sicurezza

Il titolare dell’esercizio commerciale ha chiamato la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato e quelli lungo la strada.