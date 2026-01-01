 Palermo, spari allo Zen: una donna ferita
Palermo, colpo di pistola allo Zen: una donna resta ferita in casa

Vetri rotti dagli spari
TRASPORTATA A VILLA SOFIA
PALERMO- Una donna di 34 anni, residente in Svizzera e tornata a Palermo per le festività, è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Zen.

Il proiettile esploso in strada, in via Rocky Marciano, ha mandato in frantumi il vetro di una finestra a l’ha raggiunta al collo mentre era con amici e parenti nel salotto di casa.

Trasportata all’ospedale Villa Sofia, è stata medicata e dimessa. Le indagini sono condotte dalla polizia. Tornata a casa, ha trovato altri vetri rotti a causa degli spari. 

