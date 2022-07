Palermo, colpo di pistola contro la macchina di una donna: è giallo

Una lite, le urla e il parabrezza in frantumi. Indaga la polizia

PALERMO – Sono le 17 di ieri pomeriggio. Una donna di 74 anni è al voltante della di una Fiat Panda. Sta percorrendo via Giuseppe Mancino in direzione di via Ernesto Basile, la grande strada che costeggia l’Università degli studi di Palermo.

La donna sente un boato. Poi il parabrezza della macchina va in frantumi. È stato centrato da un colpo di pistola. Chiama subito il numero delle emergenze. Intervengono i poliziotti.

Il colpo di pistola sarebbe partito dal punto in cui un gruppo di persone stava discutendo animosamente. Si sentivano le urla.

Chi ha sparato? Le indagini sono in corso. Per l’anziana fortunatamente solo grande paura.