Tantillo: "Cercheremo di capire l'iter da seguire, non escudo di convocare anche il sabato e la domenica"

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo dovrà approvare il bilancio di previsione 2026/2028 entro il prossimo 28 maggio.

A diffidare i consiglieri comunali della quinta città d’Italia è il commissario “ad acta” Giuseppe Petralia, nominato dalla Regione, che oggi ha inviato una nota inviata al presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, al segretario generale Raimondo Liotta e per conoscenza al sindaco Roberto Lagalla.

Il termine ultimo per l’approvazione della manovra, per i comuni siciliani, era il 31 marzo scorso. Il bilancio è stato approvato dalla giunta e ha ricevuto il parere dei revisori dei conti ma non è ancora stato discusso dal consiglio comunale, pur inserito all’ordine del giorno. Il commissario ha diffidato all’approvazione entro 15 giorni rispetto alla seduta già convocata per domani.

Tantillo: “Mi auspico che il tempo sia sufficiente”

“L’auspicio è che il tempo sia sufficiente perché si tratta di atti complessi, specie quelli propedeutici – dice il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo -. Per domani ho convocato la conferenza dei capigruppo e cercheremo di capire quale potrebbe essere l’iter, non escludo di dover convocare anche il sabato e la domenica visti i tempi ristretti”.