Palermo, Conad dona 72 mila euro all’Ospedale dei bambini

PALERMO – Grazie all’iniziativa “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan, promossa nei punti vendita Conad a fine 2022, PAC2000A Conad ha donato 72.000 euro all’Ospedale dei bambini di Palermo, contribuendo concretamente all’ammodernamento dei reparti della struttura e all’acquisto di materiali ludici destinati ai piccoli pazienti in cura.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna del simbolico assegno della donazione, alla presenza di Riccardo Catania, Direttore Operativo Area Sicilia di PAC 2000A Conad, di Roberto Colletti, Direttore Generale dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” e dell’Arnas Civico di Palermo, di Desirée Farinella, Direttore Medico dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” e del personale sanitario.

“E’ per noi un grande orgoglio poter consegnare all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo questa donazione, frutto della collaborazione tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri affezionati clienti, che intendo ringraziare di cuore per la grande generosità e sensibilità. Iniziative come questa ci permettono di fare la nostra parte ed esprimere la nostra profonda vicinanza alla Comunità, promuovendo valori per noi fondamentali come l’inclusione e il supporto alle persone più vulnerabili e generando valore per i territori nei quali operiamo. Un grande ringraziamento va inoltre a tutto il personale sanitario, che ogni giorno lavora con impegno e dedizione per prendersi cura dei pazienti” ha detto Catania.