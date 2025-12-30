Palermo, concerto di Capodanno: info per accedere e orario di inizio

Sul palco si esibiranno Arisa e i The Kolors con la conduzione degli speaker di Radio Kiss Kiss

PALERMO – Si avvicina l’ultimo giorno del 2025 e in tanti si preparano a partecipare al concerto in piazza Politeama a Palermo, che vedrà esibirsi Arisa e i The Kolors, con gli speaker Marco e Raf e il dj set di Radio Kiss Kiss.

Gli orari dello spettacolo

L’apertura dei varchi per partecipare al concerto è prevista per le ore 20, con l’inizio dello spettacolo, promosso dal Comune e organizzato da GoMad, previsto per le ore 21. La capienza massima sarà di 16 mila spettatori, di cui 9 mila su piazza Castelnuovo e 7 mila su piazza Ruggero Settimo.

Intorno alle 22.30 salirà sul palco la due volte vincitrice di Sanremo Arisa, che ha conquistato il pubblico con successi indimenticabili come “Sincerità” e “La Notte”, che darà vita ad una performance caratterizzata da un repertorio che spazia dai grandi successi sanremesi alle hit più recenti.

Allo scoccare della mezzanotte, si terrà il brindisi ufficiale di benvenuto al 2026 alla presenza del sindaco di Palermo, momento istituzionale e simbolico che unirà l’intera comunità in un augurio collettivo di prosperità e serenità per il nuovo anno. A seguire, saliranno sul palco i The Kolors, una delle band pop-rock italiane più amate e di successo degli ultimi anni con hit da milioni di streaming. Vincitori di Amici nel 2015, hanno conquistato le classifiche guidati dal carismatico frontman Stash, coinvolgeranno il pubblico con la loro energia che mixa pop, funk ed elettronica.

Per concludere il travolgente show “I 40 che ballano 90”, dedicato alla musica dance anni ’90, per coinvolgere il pubblico con i grandi successi che hanno segnato un’epoca. Un finale coinvolgente per ballare e festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Nato nel cuore della movida palermitana nel 2014, da un gruppo di amici 40enni nostalgici della musica più iconica di sempre, lo Show Dance Anni ’90 è oggi un format di fama nazionale, un orgoglio siciliano che fa ballare tutta Italia. Il team artistico è composto da Fabio T. The Voice, Giampaolo Nuccio DJ, Alex Durante alle percussioni, il corpo di ballo della Cubana Academy, le attrazioni di Giba & Mimì, la collaborazione di Tony Jd e la direzione artistica di Amato Martina.

Lagalla: “Anche quest’anno sarà un momento di festa”

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Roberto Lagalla- l’Amministrazione comunale vuole salutare il nuovo anno con un grande evento in piazza Politeama insieme ai cittadini e ai visitatori della città con un grande evento aperto a tutti e con artisti di calibro nazionale come Arisa e i The Kolors. Sarà un momento di festa, di condivisione e di identità cittadina, da vivere in serenità e nella piena sicurezza, così come è avvenuto negli ultimi anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli organizzatori e dei volontari”.

Cannella: “Spettacolo all’altezza della città”

“La scelta di affidare l’organizzazione del concerto di Capodanno 2026 alla GoMad Concerti – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella – è il risultato di una procedura valutata con attenzione da una commissione tecnica riconosciuta per competenza, professionalità e autonomia. Sono stati esaminati i progetti per garantire qualità artistica, solidità organizzativa, sostenibilità economica e la capacità di assicurare uno spettacolo all’altezza delle aspettative della città, in questa occasione con due artisti capaci di abbracciare i gusti di diverse generazioni. La selezione rispecchia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto livello e ben strutturati, che valorizzano Palermo e offrano ai cittadini una festa sicura, organizzata e di grande richiamo“.

Le limitazioni alla circolazione

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti, il Comune ha predisposto un piano di limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare nell’area del Politeama. L’ordinanza, emanata dall’ufficio Traffico sarà in vigore dalle 7 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026.

Sono previsti divieti di sosta in numerose strade e piazze del centro, tra cui piazza Castelnuovo, piazza Ruggero Settimo, piazza Aldo Moro, piazza Sant’Oliva, piazza Don Luigi Sturzo e ampi tratti di via Libertà, via Dante, via XX Settembre e altre vie limitrofe. Molte vie limitrofe all’area del concerto saranno chiuse alla circolazione e sono: via Libertà nel tratto tra le piazze Crispi e Mordini e le piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo.

Le vie di accesso e di uscita

Per garantire la sicurezza di chi parteciperà al concerto sono stati predisposte delle vie di accesso di uscita.

Ingressi alla Piazza Ruggero Settimo da:

Via Ruggero Settimo;

Via Dante;

Piazza Sant’Oliva;

Via della Libertà.

Uscite dalla Piazza Ruggero Settimo:

Via Ruggero Settimo;

Via della Libertà;

Via G. Daita;

Via Paternostro;

Via XX Settembre.

Accessibilità:

Presente area riservata alle persone con disabilità in prossimità del palco;

Ingresso consigliato: Via F. Turati.

Servizi:

WC posizionati in diversi punti dell’area;

Presidio di Primo Soccorso (PMA) attivo in zona Piazza Castelnuovo;

Presenza di mezzi di emergenza lungo il perimetro.

Per chi vorrà partecipare al concerto e vorrà raggiungere la piazza con il mezzo pubblico potrà anche utilizzare i treni messi a disposizione grazie all’accordo tra Fs e la Regione Siciliana.