Ancora pochi giorni di tempo per partecipare

PALERMO – A una settimana dalla scadenza del bando, sono circa 17 mila le candidature arrivate alla Rap, l’azienda che si occupa della gestione del servizio rifiuti a Palermo. Hanno presentato la domanda fino ad oggi 82 per cento di uomini e 18 per cento di donne.

Ci sono ancora sei giorni di tempo per iscriversi al concorso per l’inserimento in organico di 306 nuovi operai. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.