Palermo, concorsopoli al Policlinico: Gulotta torna libero

Il gip ha revocato gli arresti domiciliari. Ecco perché

PALERMO – Gaspare Gulotta torna libero. Il giudice per le indagini preliminari Giuliano Castiglia ha revocato gli arresti domiciliari, su stanza degli avvocati Ninni Reina, Giovanni Cascioferro e Beppe Gagliano.

Gulotta è il personaggio principale dell’inchiesta sui concorsi pilotati al Policlinico di Palermo e il giro di favori per parenti e amici.

I pubblici ministeri avevano espresso parere negativo sulla scarcerazione, ma il giudice ritiene che siano cessate le esigenze.

Per Gulotta e altri 14 indagati è in corso l’udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio.

Il chirurgo nel frattempo è andato anche in pensione e soffre di alcuni problemi di salute. Ecco perché secondo il Gip non sarebbe più in grado di inquinare le prove, né di reiterare eventuali reati.

Gulotta, la cui stanza era stata imbottita di microspie, sarebbe stato il dominus della lottizzazione dei concorsi per assumere i neo chirurghi del Policlinico.

Esisteva un “patto dell’alternanza” fra Gulotta e Mario Adelfio Latteri che si sarebbero spartiti gli incarichi “fifty fifty”. Vigeva “un patto di alternanza, uno lo piazzi tu, uno lo piazzio io”.